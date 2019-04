Tribunal absolve treinador José Gomes de pagar 500 mil euros ao Arouca

Lusa Comentários 27 Abr, 2019, 16:04 | Futebol Nacional

Um acórdão do Tribunal da Relação do Porto, consultado hoje pela Lusa, confirmou a sentença que ilibou o técnico de indemnizar o Arouca por ter rescindido unilateralmente o contrato de trabalho assinado com aquele clube, em maio de 2017.



Os juízes desembargadores entenderam que a denúncia do contrato pelo técnico se deu antes do início da eficácia do próprio contrato, não havendo por isso lugar ao pagamento da indemnização peticionada pelo clube.



O contrato entre o Arouca e o treinador José Gomes devia entrar em vigor em 05 de julho de 2017 e estabelecia que em caso de resolução unilateral e sem justa causa, o técnico ficaria obrigado a pagar 500 mil euros ao clube.



Na altura, o Arouca estava a disputar a I Liga, mas veio a acabar o campeonato no 17.º lugar, tendo sido despromovido à II Liga.



José Gomes contactou então a direção do Arouca para dizer que pretendia rescindir o contrato, porque tinha sido contratado para treinar na I Liga e não em qualquer outra divisão do campeonato nacional.



No entanto, o clube respondeu que não existia qualquer motivo para a alegada resolução com justa causa, mantendo o interesse no cumprimento do contrato.