Tribunal agrava pena a subcomissário da PSP

17 Jun, 2019

A agressão do subcomissário da PSP a dois adeptos do Benfica valeu-lhe um agravamento da pena | RTP

Em nota hoje publicada no seu site, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que em primeira instância o arguido, Filipe Silva, tinha sido condenado a três anos de prisão, com pena suspensa, resultando o agravamento de um recurso interposto pelo Ministério Público.



A defesa do arguido também recorreu, pedindo a absolvição, mas este recurso foi indeferido.



O arguido foi condenado por dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, relativos às agressões, e dois crimes de falsificação de documento e dois crimes de denegação de justiça e prevaricação, por alegadamente ter feito constar factualidade falsa no auto de notícia.



Terá ainda de pagar, em conjunto com o Estado, uma indemnização de 7.000 euros às vítimas, pai e filho, por danos não patrimoniais.