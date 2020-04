Trincão diz que o seu estilo de jogo encaixa bem no do FC Barcelona

"Desde pequeno que vejo jogos do 'Barça' e imaginava-me a jogar ali, porque acho que o meu estilo de jogo encaixa bem no seu", afirmou o extremo aos canais do FC Barcelona e do Sporting de Braga nas redes sociais, na internet.



Autodefinindo-se como "bom no 'um para um' e mentalmente forte", o extremo, que partirá para Barcelona na próxima época depois da venda por 31 milhões de euros em janeiro, prometeu levar "magia" para o Camp Nou e mostrou vontade em conhecer Messi, que, com Cristiano Ronaldo, revelou serem os ídolos de infância.



A transferência para o FC Barcelona é motivo de "orgulho" para Trincão, que mostrou "muita vontade de vestir a camisola do melhor clube do mundo, de conhecer todos os jogadores e aprender com eles", sobretudo com Messi, "um dos melhores jogadores do mundo", disse.



Numa entrevista num registo mais ligeiro conduzida em castelhano pelo clube catalão, mas emitida em conjunto pelos dois clubes e em que, entre outros desafios, usou o pé esquerdo para dar uns toques numa bola de ping-pong, Trincão lembrou ainda o percurso de nove anos no Sporting de Braga.



"Aprendi muitas coisas, como jogador e como pessoa, mas a lição mais importante é que, se trabalhar, vou conseguir os meus objetivos", disse.