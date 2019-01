Trincão eleito "atleta revelação" em Viana do Castelo

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Jan, 2019, 11:39 / atualizado em 26 Jan, 2019, 11:39 | Futebol Nacional

Trincão, que não esteve presente para receber o prémio conquistou, em 2018, ao serviço da seleção portuguesa de futebol sub-19, o título europeu ao vencer, na final do torneio realizado na Finlândia, a Itália por 4-3.



Natural de Viana do Castelo, Trincão foi o melhor marcador do campeonato da Europa com cinco golos. O médio começou a jogar no Sport Clube Vianense, passou pelo Futebol Clube do Porto, pelo Palmeiras, e está, atualmente ao serviço do Sporting de Braga.



Um rol de distinções



A Associação de Columbofilia do distrito de Viana do Castelo recebeu o Prémio Especial do Município.

Mais de meia centena de campeões



Na cerimónia de atribuição dos galardões, que juntou cerca de 700 pessoas, o prémio Atleta Revelação Feminina do Ano 2018 foi entregue à surfista Marta Jordão Paço, de 14 anos.Em dezembro último, ainda com 13 anos, a jovem, cega de nascença, conquistou a medalha de bronze no mundial de surf adaptado, nos Estados Unidos.No último domingo, a atleta do Surf Clube de Viana foi homenageada, pela autarquia, com o título de Cidadã de Mérito de Viana do Castelo, transformando-se na "mais nova personalidade da história", da cidade a receber aquele galardão.O campeão do mundo de canoagem Sérgio Maciel, atleta do Viana Garças Clube, foi distinguido com o Prémio Atleta do Ano de 2018, depois de na primeira Gala do Desporto ter recebido o galardão de Atleta Revelação Masculino, relativo à época desportiva de 2016.Em setembro 2018, Sérgio Maciel, com 20 anos, conquistou a medalha de ouro, em C1, no mundial de maratona que decorreu na Vila de Prado, distrito de Braga.Em 2017, o canoísta sagrou-se vice-campeão do mundo, na África do Sul, acumulando vários pódios europeus e mundiais nos escalões de júnior e sub-23.Em 2016, Sérgio Maciel ficou conhecido por um gesto de 'fair play' que lhe valeu o Prémio de Ética no Desporto, atribuído pelo Comité Olímpico Português.O jovem, então com 18 anos, ao aperceber-se que um colega de equipa não tinha cruzado devidamente a meta, esperou por ele dando-lhe a vitória.A bilharista Vânia Franco, atleta do Futebol Clube do Porto, recebeu o Prémio de Atleta do Ano-Feminino. Em 2018, sagrou-se campeã da Europa na variante pool do bilhar, numa prova que se realizou na Holanda.O Prémio Dirigente do Ano foi atribuído ao presidente da Escola Desportiva de Viana (EDV), Rui Silva e o de Treinador do Ano a Américo Castro, do Darque Kayak Clube.Com o prémio Equipa do Ano, o júri distinguiu o plantel de futsal feminino do Santa Luzia Futebol Clube, que disputa o campeonato nacional da primeira divisão.O Prémio Associação Desportiva/Clube do Ano foi entregue à Associação Desportiva de Barroselas.Já a Homenagem do município, que distingue uma personalidade pelos serviços prestados ao desporto de Viana do Castelo, foi atribuída pelo presidente da Câmara, José Maria Costa, a Albino Negrão Antunes, que se dedicou ao ciclismo no Grupo Desportivo de Centro Paroquial de Santa Marta de Portuzelo.Além destas distinções, foram homenageados mais de 162 atletas que, em diferentes modalidades, se sagraram campeões em 2018. Entre eles, contam-se um campeão do mundo, cinco europeus, 101 nacionais, de 17 clubes de Viana do Castelo, 12 universitários e 36 do desporto escolar, esta última categoria distinguida pela primeira vez.