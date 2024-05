Trincão respeita decisão do selecionador Roberto Martínez e continuará a trabalhar

"O selecionador convoca 26 jogadores e neste momento acredita que são os melhores. Agora o que tenho de fazer é melhorar. Não sei o quê em específico, mas vou trabalhar para estar entre os 26 e poder ter qualidade para estar na seleção”, frisou o avançado.



Trincão marcou presença no Estádio Nacional, em Oeiras, em conferência de imprensa de antevisão à final da Taça de Portugal, mas o foco esteve sobretudo na convocatória de Portugal, divulgada na terça-feira, para o Europeu, que se vai realizar na Alemanha.



“Vou tirar os pontos positivos e aproveitar para descansar e estar com a família. Claro que era um objetivo, mas o futebol é assim e tenho de estar preparado para tudo. É algo natural”, apontou, acrescentando que se vai preparar para a próxima temporada.



Em relação ao confronto com o FC Porto, Trincão afirmou que “é um orgulho” estar na final da Taça de Portugal, na qual está à espera de um adversário “muito forte e físico”.



“É um orgulho, trabalhámos para estar aqui. Só nos resta o passo final, temos ambição de ganhar. Se ganharmos, vai ser o culminar de uma excelente época”, disse o jogador.



Trincão iniciou a temporada como suplente, mas, na segunda metade da época, foi um dos jogadores em evidência no Sporting, rumo à conquista do campeonato, na qual foi decisivo, justificando a mudança com a confiança depositada pelo treinador e colegas.



“Foi um bocadinho de confiança. O ‘mister’ e os meus companheiros de equipa sempre me ajudaram para ter essa evolução durante a época. A equipa ajudou-me bastante e tivemos uma época excecional. Também os adeptos me deram confiança”, sublinhou.



Sporting e FC Porto defrontam-se na final da Taça de Portugal no domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 17:15, num jogo com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.