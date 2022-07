Trofense vence Leixões por 2-0 em encontro de preparação

O encontro disputado em Serzedelo marcou o primeiro triunfo na pré-época dos trofenses, depois da derrota diante do Vitória de Guimarães (4-1), enquanto para os ‘bebés do Mar’ este foi o primeiro teste.



A formação de Sérgio Machado vai começar o campeonato com a receção ‘caseira’ à BSAD, enquanto o novo técnico Vítor Martins tem o primeiro teste oficial no comando dos leixonenses com uma visita a Penafiel.