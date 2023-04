Tulipa quer Vizela com bola e a mandar no jogo frente ao Arouca

Apesar de se deslocarem ao reduto do quinto classificado da prova, que atravessa um ciclo de sete jogos sem derrotas, os vizelenses querem “estar mais tempo com a bola” no meio-campo ofensivo e “controlar o jogo”, para darem sequência ao registo das quatro rondas anteriores – três vitórias e um empate, com o Boavista, na 28.ª jornada (1-1).



“Queremos ter bola e mandar no jogo. O nosso desafio é ter mais tempo a bola. Para ter mais tempo a bola, temos de ter paciência e um bom jogo posicional. Se formos convictos e exigentes, podemos trazer pontos”, realçou o técnico, na antevisão ao encontro marcado para as 20:30 de domingo.



Embora admita que a paciência possa ser uma virtude, o ‘timoneiro’ vizelense quer uma "equipa proativa”, que melhore os “timings de pressão” face ao duelo com os ‘axadrezados’, diante um oponente a realizar uma “época de excelência”.



“É um desafio para nós jogarmos contra uma equipa competente e boa. Não fugimos à nossa missão, sabendo de alguns predicados do nosso adversário, no seu jogo com bola, com muita qualidade nas zonas centrais, qualidade na decisão e bons atacantes”, reconheceu.



Questionado acerca da importância de se marcar primeiro, Tulipa vincou que a equipa treinada por Armando Evangelista recua no terreno e fecha bem os espaços em vantagem, como aconteceu na ronda anterior, frente ao Sporting (1-1), embora adapte essa postura consoante os adversários, já que no triunfo sobre o Marítimo, da 27.ª jornada (1-0), foi sempre uma equipa pressionante.



O técnico lembrou que o Arouca, quinto classificado, com 45 pontos, somou até agora 19 na segunda volta, enquanto o Vizela, oitavo, com 39, somou 18, pelo que projetou ainda um duelo entre “forças relativamente iguais”, no qual “os detalhes podem fazer a diferença”.



Com menos dois pontos do que o Vitória de Guimarães, equipa na sexta posição, a última que pode dar acesso à Liga Conferência Europa, o treinador disse apreciar o “entusiasmo dos adeptos” em torno de um eventual apuramento europeu, mas frisou que lhe cabe “ser mais frio” e “dar passos mais seguros” rumo aos 42 pontos, o objetivo mais imediato do clube.



O Vizela, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 39 pontos, defronta o Arouca, quinto, com 45, em jogo marcado para as 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.