U. Leiria rescinde com treinador

Segundo comunicado da equipa leiriense, o treinador, que garantiu na época passada o regresso da União aos campeonatos profissionais, informou “que não iria continuar na próxima época”, tendo ambas as partes, incluindo os restantes técnicos, chegado a acordo para “a rescisão de contrato amigável, de forma imediata”



A SAD da União de Leiria justifica a decisão com a necessidade de “dar cumprimento aos objetivos que ainda estão em aberto” nesta época.



Com Vasco Botelho da Costa, saem da União de Leiria todos os seus adjuntos, ficando na orientação do plantel, “até à nomeação de uma nova equipa técnica”, José Dias, que é “elemento da casa e técnico da equipa de juniores”, avança a SAD.



No comunicado, a União de Leiria lembra que Vasco Botelho da Costa “fica na história deste clube pelo regresso do emblema do Lis aos campeonatos profissionais ao fim de mais de uma década”, e também por “ter obtido o título de campeão nacional da Liga 3, feitos que ainda estão bem presentes na memória de todos”.



Apesar dos leirienses terem também feito boa carreira na Taça de Portugal, regressando, “ao fim de duas décadas, aos quartos de final”, uma sucessão de maus resultados na II Liga complicaram a situação da equipa e do treinador.



Ao fim de 26 jogos no campeonato, a União de Leiria, que perdeu na jornada passada com o Marítimo, na Madeira, segue na 12.ª posição, com 31 pontos, sete a mais do que a Oliveirense, a primeira equipa em risco de despromoção.



Vasco Botelho da Costa chegou à União de Leiria na época de 2022/23, após ter orientado os sub-23 do Estoril.