União de Leiria anuncia Filipe Cândido como novo treinador

Segundo a SAD leiriense, o treinador, que orientava o Boavista do Rio de Janeiro, vem acompanhado pelos adjuntos Hélder Fonseca e Pedro Silva.



Filipe Cândido já orientou a União de Leiria em duas ocasiões, entre 2018 e 2020 e no início da época de 2020/21.



Em Portugal, o treinador orientou antes, a nível sénior, Sousense, Salgueiros, Mafra, BSAD e Nacional. Atualmente treinava o Boavista do Rio de Janeiro, equipa que apurou para a final da Taça do Rio.



A União de Leiria anunciou no dia 20 de março a saída de Vasco Botelho da Costa, uma decisão tomada por mútuo acordo. O técnico, que garantiu na época passada o regresso dos leirienses aos campeonatos profissionais e conquistou o título da Liga 3, anunciou a indisponibilidade para continuar em Leiria na próxima temporada, o que precipitou a saída, de acordo com a SAD.



Ao fim de 26 jornadas na II Liga, a União de Leiria está na 12.ª posição, com 31 pontos, sete a mais do que a Oliveirense, a primeira equipa em risco de despromoção, e menos 20 que o Nacional, que ocupa o lugar que permite disputar o play-off de promoção.



Na 27.ª jornada, os leirienses recebem precisamente o Nacional, em jogo agendado para 30 de março.