União de Leiria bate Boavista nos penáltis e ruma à segunda fase da Taça da Liga

Num jogo realizado à porta fechada no Estádio do Bessa, no Porto, o campeão em título da Liga 3 beneficiou de duas defesas do ‘veterano’ guarda-redes Pawel Kieszek nesse desempate para abrilhantar o seu regresso às competições profissionais 11 anos depois.



Ao surpreender o Boavista, semifinalista da prova em 2021/22, a União de Leiria marcou encontro na próxima eliminatória da Taça da Liga com o Nacional, igualmente da II Liga, que recebe no próximo domingo, às 15:30, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



Impossibilitados pela FIFA de inscrever novos jogadores, os ‘axadrezados’ agarraram-se às dinâmicas manifestadas na última época e conseguiram exercer algum ascendente no início da partida, vendo Salvador Agra a colocar à prova Pawel Kieszek, aos 14 minutos.



O equilíbrio rapidamente foi reposto pelo conjunto do Lis, que começou com os reforços Marco Baixinho e Arsénio e arriscou de longe por Bura, aos 11 minutos, e Leandro Silva, aos 28, antes de ser forçado a render Sérgio Ribeiro, lesionado, pelo estreante Ouattara.



Um par de tentativas frontais de Róbert Bozeník, aos 53 minutos, e Miguel Reisinho, que rematou à figura de Kieszek, aos 66, devolveram agressividade ofensiva ao Boavista no reatamento, cenário ripostado de pronto pela União de Leiria em jogadas subsequentes.



Jair da Silva teve um golo anulado por posição irregular, aos 68 minutos, instantes depois de ter desequilibrado com um centro atrasado à saída do guarda-redes João Gonçalves, que seguia na direção de Ouattara, mas foi cortado de forma crucial por Pedro Malheiro.



A fase decisiva originou cabeceamentos perigosos em cada área de Gaius Makouta, aos 81 minutos, e de Bura, aos 84, ambos incapazes de impedir o recurso ao desempate por penáltis, no qual Kieszek foi protagonista, ao defender os pontapés de Ilija Vukotić e de Sebastián Pérez, com Afonso Valente a garantir a continuidade em prova dos leirienses.







Jogo no Estádio do Bessa, no Porto.



Boavista - União de Leiria, 0-0 no final do tempo regulamentar, 4-5 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo: 0-0.







Marcadores no desempate por grandes penalidades:



0-0, Ilija Vukotić (defesa do guarda-redes).



0-1, Bura.



1-1, Miguel Reisinho.



1-2, Marco Baixinho.



2-2, Tiago Morais.



2-3, Pedro Empis.



3-3, Rodrigo Abascal.



3-4, Zié Ouattara.



4-4, Pedro Malheiro.



4-4, Leandro Silva (defesa do guarda-redes).



4-4, Sebastián Pérez (defesa do guarda-redes)​​​​​​​.



4-5, Afonso Valente.







Equipas:



- Boavista: João Gonçalves, Pedro Malheiro, Chidozie, Rodrigo Abascal, Filipe Ferreira, Sebastián Pérez, Gaius Makouta (Ilija Vukotić, 89), Miguel Reisinho, Bruno Lourenço (Masaki Watai, 71), Salvador Agra (Tiago Morais, 61) e Róbert Bozeník (Jeriel De Santis, 61).



(Suplentes: Luís Pires, Ibahima Camará, Luís Santos, Masaki Watai, Ilija Vukotić, Tiago Morais, Jeriel De Santis, Martim Tavares e Bernardo Conceição).



Treinador: Petit.



- União de Leiria: Pawel Kieszek, Bura, Marco Baixinho, Vasco Oliveira, Valdir Júnior (Afonso Valente, 76), Leandro Silva, Arsénio (Leandro Antunes, 76), Kaká (Pedro Empis, 59), Jordan van der Gaag, Sérgio Ribeiro (Zié Ouattara, 36) e Jair da Silva.



(Suplentes: Fábio Ferreira, Tiago Ferreira, Leandro Antunes, Pedro Empis, Afonso Valente, João Resende, Zié Ouattara, Diogo Amado e Dje Tah Davilla).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.







Árbitro: Bruno Costa (Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leandro Silva (47), Kaká (58), Jordan van der Gaag (73), Pedro Malheiro (87), Miguel Reisinho (90+3) e Jeriel De Santis (90+7).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada.