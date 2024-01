União de Leiria quer "tentar contrariar o favoritismo do Sporting" na Taça de Portugal

“Em termos desportivos e jogando em casa, poderíamos [desejar] ter outro adversário. Mas tocou-nos um clube grande, um clube que é líder do campeonato e iremos, dentro das nossas capacidades - que são muitas - tentar contrariar o favoritismo do Sporting”, afirmou à agência Lusa o líder da SAD, que espera “casa cheia”.



Armando Marques espera que a visita do Sporting a Leiria “seja uma festa do futebol, uma grande jornada de promoção do futebol português”.



“E o desejo que tenho é que aconteça ‘taça’ e que a festa da Taça seja extensível ao quadro desportivo”, acrescentou, lembrando que “há bastantes anos” que a União de Leiria anda longe dos jogos com os ‘grandes’.



Por isso, a receção aos ‘leões’ “é um prémio também para todos aqueles adeptos unionistas que nunca deixaram de acompanhar o Leiria” e que terão oportunidade de “verem regressar os grandes jogos, às noites ou tardes, do Leiria”.



Atualmente numa fase menos boa na II Liga, onde ocupa a 12.ª posição após uma série de cinco jogos sem ganhar, o dirigente não encara o desafio com o Sporting como um teste.



“Não, isto não se trata de teste absolutamente nenhum. O nosso foco continua e será sempre o campeonato. Nós estamos numa fase de cimentar a nossa posição na II Liga. Estamos a atravessar uma fase menos boa, é um facto. Mas, para já, vamos focar-nos nos dois jogos que temos. Depois iremos pensar no Sporting. Em relação a esse jogo, é só desfrutar do jogo com o Sporting, que não é ainda do nosso campeonato, do nosso patamar””, salientou.



Ainda assim, Armando Marques espera que a equipa orientada por Vasco Botelho da Costa possa “fazer um brilharete”, até porque, “a União de Leiria tem já uma final [da Taça de Portugal] no seu currículo”.



Mas, apesar dos “excelentes resultados na prova da Taça de Portugal”, “acima de tudo, o nosso projeto é muito mais abrangente, muito mais profundo: é cimentar a União de Leiria para regressar o mais rápido possível aos patamares que fazem jus à sua história”, concluiu o presidente da SAD.



Além do União de Leiria-Sporting, o sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal realizado hoje ditou também os jogos entre Santa Clara-FC Porto, Vizela-Benfica e Vitória de Guimarães-Gil Vicente, a realizar entre os dias 06 e 08 de fevereiro.