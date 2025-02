União de Leiria vence na Madeira com `bis` de Juan Muñoz

Dois golos de Juan Muñoz, aos 46 e 67 minutos, este de grande penalidade, consumaram o triunfo dos leirienses, perante um Marítimo que averbou a segunda derrota consecutiva e apenas reduziu aos 86, por Martim Tavares.



Com este resultado, os leirienses ascenderam ao oitavo lugar, com os mesmos 33 pontos do Feirense, mas que tem menos um jogo, enquanto os 'verde rubros' estão na 15.ª posição, com 25.



Os visitantes foram os primeira a criar as primeiras oportunidades de golo, sempre por Orphé Mbina, aos 15 e 20 minutos, jogador que viu o guarda-redes contrário Gonçalo Tabuaço impedir nas duas ocasiões o golo.



A 'turma' insular reagiu e também esteve perto de inaugurar o marcador, por Fabio Blanco, aos 24, e Carlos Daniel, aos 37, mas sem sucesso, enquanto, aos 45+1, o leiriense Jordan van der Gaag teve tudo para marcar, mas o remate saiu ligeiramente ao lado.



Na etapa complementar, a União de Leiria voltou a entrar melhor e materializou o maior ascendente, chegando à vantagem logo aos 46 minutos, por intermédio de Juan Muñoz, com um 'disparo' violento, que não deu a mínima chance a Gonçalo Tabuaço.



O 2-0 chegou aos 67, numa grande penalidade assinalada a castigar mão na bola de Danilovic, tendo, na conversão, o futebolista espanhol batido de forma exímia e anotado o seu sexto golo no campeonato.



Perto do fim, aos 86, o recém entrado Martim Tavares, chamado a jogo três minutos antes, ainda reduziu para 2-1, com um remate colocado, mas o resultado não sofreu mais alterações até final.