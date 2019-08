Uribe chegou ao Porto para reforçar os dragões

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Ago, 2019, 10:34 / atualizado em 05 Ago, 2019, 10:34 | Futebol Nacional

O médio, de 28 anos. chegou à Invicta e prepara-se para ser a sétima contratação da equipa azul e branca para a época 2019-20.



Matheus Uribe, ex-Club América, que saiu pela porta VIP do aeroporto abandonou as instalações por volta das 9h30 depois de resolvidos os problemas alfandegários relacionados com a bagagem.



O jogador fará exames médicos durante o dia e deverá assinar contrato no valor de nove milhões de euros.