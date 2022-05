Uribe em tratamento a três dias da última jornada da I Liga

De acordo com a informação prestada no sítio oficial do campeão nacional, Uribe, um dos indiscutíveis para o treinador portista, Sérgio Conceição, efetuou tratamento e realizou trabalho de ginásio juntamente com o lateral Wilson Manafá.

O colombiano tinha atuado durante 45 minutos na receção vitoriosa diante do Vizela (4-2), da 32.ª jornada, após recuperar de uma rotura muscular na face posterior da coxa direita, sofrida no início de abril, mas falhou o `clássico` da ronda seguinte, com o Benfica, e passou agora a integrar o boletim clínico dos `dragões`.

Depois de três dias de folga, que se seguiram à conquista do 30.º título de campeão nacional, Sérgio Conceição só esteve privado no apronto do médio e do lateral direito, enquanto Bruno Costa já treinou sem limitações, depois de na véspera da vitória no Estádio da Luz (1-0), no sábado, ter integrado o apronto de forma condicionada.

Na quinta-feira, os `azuis e brancos` voltam a treinar no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, pelas 10:30.

O FC Porto, já campeão, com 88 pontos, recebe o Estoril Praia, oitavo, com 39, no Estádio do Dragão, pelas 18:00, na derradeira jornada da I Liga portuguesa.