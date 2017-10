Uruguai, Argentina e Colômbia na fase final, Peru no `play-off`

Lusa 11 Out, 2017, 07:23 | Futebol Nacional

Os uruguaios ganharam por 4-2 na receção à Bolívia e foram segundos, os argentinos venceram no Equador por 3-1, com um `hat-trick` de Lionel Messi, e foram terceiros e a Colômbia empatou 1-1 no Peru e foi quarta, com os peruanos em quinto.

As três seleções sul-americanas juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia, Islândia, Portugal, França e à Rússia.

Por seu lado, o Peru, quinto classificado, vai disputar um `play-off` intercontinental com a vencedora da Oceânia, a Nova Zelândia, enquanto o bicampeão sul-americano em título, o Chile, foi sexto e ficou de fora, ao perder por 3-0 no reduto do líder Brasil, tal como o Paraguai (0-1 com a Venezuela).

O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018.