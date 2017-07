V. Guimarães ataca 2017/18 carregado de ambição

Mário Aleixo - RTP 03 Jul, 2017, 09:03 / atualizado em 03 Jul, 2017, 10:42 | Futebol Nacional

O treinador Pedro Martins tem 33 dias para preparar a equipa para o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, perante o Benfica.



O dia de trabalho será intenso com os jogadores a serem submetidos a exames médicos de rotina.



Depois segue-se a primeira sessão de trabalho num dos relvados do centro de treinos.



À tarde repete-se a receita com nova sessão de trabalho.



Na hora de começar a trabalhar o futebolista Moreno falou aos jornalistas para sublinhar o empenho da equipa em conseguir os mesmos resultados da época anterior ou ainda melhor. O jogador deixou claro que a equipa não irá desvalorizar a participação na Liga Europa onde quer chegar o mais longe possível.





A primeira semana de trabalho decorre em Guimarães seguindo-se um estágio de sete dias numa unidade hoteleira de Ofir.Na hora do arranque o plantel está longe de se encontrar fechado.Nesta altura regista-se a entrada do avançado Estupinán, proveniente do Once Caldas, e o regresso do defesa João Afonso que se encontrava no Estoril.