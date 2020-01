V. Guimarães procura manter-se na perseguição ao rival minhoto

Na ronda que encerra a primeira volta do campeonato, o Vitória, sexto colocado da prova, com 22 pontos, recebe a formação açoriana, 13.ª com 17, a partir das 15:30.



Em caso de triunfo, os vimaranenses repõem a diferença de dois pontos para os rivais minhotos, agora com 27, depois de na sexta-feira terem batido o FC Porto, por 2-1, no Estádio do Dragão.



À mesma hora, a Vila das Aves será o palco do embate entre os dois últimos, Desportivo das Aves e Portimonense, equipas que não vencem há três e quatro jogos, respetivamente.



Em caso de triunfo, os algarvios, com 14 pontos, deixam, provisoriamente, a zona de despromoção, algo que os avenses, com apenas seis, não podem almejar.



Nos outros dois jogos do dia, o Tondela recebe o Moreirense, a partir das 18:00, enquanto o Belenenses SAD será anfitrião do Vitória de Setúbal, numa partida que marca a estreia de Petit no comando técnico dos lisboetas.



Na sexta-feira, o Benfica reforçou a liderança da I Liga, ao vencer por 2-0 o dérbi com o Sporting, tendo agora sete pontos de vantagem sobre o FC Porto, que perdeu na receção ao Sporting de Braga, por 2-1.



Programa da 17.ª jornada:



Sexta-feira

FC Porto – Sporting de Braga, 1-2

Sporting – Benfica, 0-2



Sábado

Desportivo das Aves – Portimonense, 15:30

Vitória de Guimarães – Santa Clara, 15:30

Tondela – Moreirense, 18:00

Belenenses SAD – Vitória de Setúbal, 20:30



Domingo

Paços de Ferreira – Gil Vicente, 15:00

Famalicão – Marítimo, 17:30

Rio Ave – Boavista, 20:00