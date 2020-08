V. Setúbal. Decisão do TAD é "injusta"

O V. Setúbal já reagiu à decisão do TAD de ter rejeitado a providência cautelar interposta pelo clube, que pretendia suspender a decisão de desclassificação ao Campeonato de Portugal, por incumprimentos no processo de licenciamento nas competições profissionais, garantindo, para já, o Portimonense na I Liga 2020/21.





Eis o comunicado na íntegra:

O Vitória Futebol Clube lamenta que a providência cautelar não haja sido decretada, entendendo que não somente ela é injusta, como não se pronuncia sobre matéria fundamental referente à própria validade do Manual de Procedimento, bastando-se por uma análise superficial das razões invocadas pelo VFC".





Ao início da tarde, em conferência de imprensa, o presidente dos sadinos Paulo Gomes falou de "um dia muito triste para o Vitória e para a cidade", com um sentimento de "revolta".















"O clube tem problemas graves cá dentro, mas temos de ser nós a tentar resolvê-los. Trabalhamos sempre com manta muito curta com doenças... A Liga não conhece bem o Vitória e as gentes de Setúbal. A revolta da cidade é enorme, a presidente da câmara está chocada" afirmou o presidente dos sadinos sublinhando que "o Vitória vai ter razão neste processo, pode é não ser em tempo útil".



"Vou abrir o estado de emergência do clube", frisou.