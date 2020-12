V. Setúbal lança campanha solidária para angariar fundos

O anúncio foi feito no sítio oficial do clube, num comunicado assinado pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Nuno Soares, que informa que a iniciativa arrancou este sábado e decorre até janeiro de 2021.



“Esta ação apela assim, aos sócios e forças vivas de Setúbal e de todo o distrito, uma resposta aos enormes desafios que se colocam no presente e no futuro próximo. A presente ação visa um reforço imediato da tesouraria do Vitória. Uma angariação de donativos, que permita dar uma resposta célere aos problemas imediatos e cuja resolução urge. Uma campanha que arranca hoje e pelo próximo mês”, lê-se no texto.



Com o mote de “Vitória, por ti tudo”, a campanha surge numa altura em que o clube, que foi relegado da I Liga ao Campeonato de Portugal, atravessa a maior crise desde que foi fundado, em 20 de novembro de 1910.



“No ano em que comemora 110 anos de vida, o Vitória, emblema maior duma região, vivencia uma crise sem precedentes. É neste contexto que urge agir em defesa duma das maiores referências do desporto nacional, clube maior a sul do Tejo e símbolo de toda uma região. Mais do que encontrar justificações no passado ou lideranças para o futuro próximo, é necessário agir”, afirmam.



Os interessados em ajudar o Vitória de Setúbal, que tem eleições agendadas para 28 de dezembro, podem fazê-lo através transferência bancária ou presencialmente no Estádio do Bonfim.



“Transferência de donativos (mínimo 5 euros) para o IBAN do Vitória Futebol Clube – PT50 0045 5450 4021 9139 1985 5; entrega de donativo na Gestão de Sócios ou através do apoio das empresas que será enquadrado na Lei do Mecenato”, informam, referindo que “no fim de semana de 19 e 20 de dezembro, será realizada uma ação de angariação de donativos por voluntários que percorrerá as ruas de Setúbal e Azeitão”.