Corria o ano de 1989, numa tarde de domingo, dia 7 de maio, que acabou com a vitória do conjunto sadino por 1-0, em pleno Estádio das Antas, com golo ao minuto 55 de António Aparício.



À Antena 1 o antigo avançado do Vitória recordou o momento em que marcou o golo ao jovem Vítor Baía.



Aparício em declarações ao jornalista David Carvalho.