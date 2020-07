V. Setúbal obrigado a pontuar em Alvalade para manter aspirações

Numa 33.ª jornada em que já viram Paços de Ferreira e Belenenses SAD assegurarem a manutenção e o Tondela, outro concorrente na luta pela permanência, vencer na receção ao Sporting de Braga, os sadinos veem-se na contingência de somarem pontos para fugirem ao 17.º posto que ocupam, o primeiro abaixo da linha de despromoção.



Os sadinos somam os mesmos 30 pontos que o Portimonense, que é 16.º e o primeiro acima da zona de despromoção e que esta jornada já perdeu na deslocação a Paços de Ferreira.



Do outro lado, o Sporting tem a oportunidade de encerrar definitivamente as contas quanto ao terceiro posto, que dá apuramento direto para a fase de grupos da próxima edição da Liga Europa, caso vença na receção à equipa de Setúbal.



No outro encontro do dia, já sem importância quanto à questão da classificação das duas equipas, o destaque vai para as dúvidas que ainda subsistem quanto à eventual possibilidade de o Desportivo das Aves faltar ao jogo com o Benfica, como foi defendido anteriormente pela SAD avense, situação, entretanto, aparentemente resolvida pela direção do clube de Santo Tirso.



Resultados e programa da 33.ª jornada da I Liga de futebol:



- Sábado, 18 jul:



Rio Ave – Santa Clara, 2-2 (1-1)



Famalicão – Boavista, 2-2 (2-0)



- Domingo, 19 jul:



Belenenses SAD – Gil Vicente, 1-0 (0-0)



Vitória de Guimarães – Marítimo, 1-0 (1-0)



- Segunda-feira, 20 jul:



Paços de Ferreira – Portimonense, 2-1 (2-1)



Tondela – Sporting de Braga, 1-0 (0-0)



FC Porto – Moreirense, 6-1 (1-1)



- Terça-feira, 21 jul:



Sporting – Vitória de Setúbal, 19h00



Desportivo das Aves – Benfica, 21h15