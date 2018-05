Varandas Fernandes acusa Rui Gomes da Silva de querer atingir a direção do Benfica

Foto: Pedro A. Pina/Antena 1

O cenário de eleições antecipadas ontem admitido por rui gomes da silva não faz sentido, diz o vice presidente do Benfica, visto no entender de varanda Fernandes o Benfica ser um clube estável e que as eleições irão acontecer quando terminar o mandato de Luís Filipe Vieira.



Varandas Fernandes defende ainda, nesta entrevista à Antena 1, que as criticas a Luís Filipe Vieira, que lhe foram dirigidas no final do Benfica Tondela, foram muito injustas.



O vice presidente do Benfica assume também a defesa de Rui Vitoria, e diz que é preciso não ter memória curta. Rui Vitoria é o treinador do Benfica e na sua opinião assim continuará a ser.



Varandas Fernandes deixa uma garantia e refere que a direção do Benfica está muito unida.