Varzim avança para comissão administrativa para colmatar vazio diretivo

Segundo comunicado do histórico emblema poveiro, a eleição da comissão administrativa vai acontecer a 26 de janeiro, numa assembleia geral extraordinária, numa reunião que terá ainda como outro ponto a informação sobre o estado financeiro do clube.



A reunião magna está agendada para as 20:30 no Pavilhão da Associação Cultural e Recreativa da Matriz.



A eleição de uma comissão administrativa para gerir o clube está consagrada nos estatutos do Varzim, sendo que este órgão manter-se-á em funções até ser marcada uma assembleia geral eleitoral.



A situação precipitou-se após a anterior direção ter apresentado a demissão em bloco e informado a suspensão do apoio financeiro que estava a dar, a título pessoal, ao clube.



Segundo a direção demissionária, a medida foi tomada devido ao cancelamento de uma Assembleia Geral, decretado pelo presidente do órgão, onde iria ser apresentado e votado o projeto de criação de uma SAD que iria gerir o futebol profissional.



Os diretores reclamam, agora, créditos no valor total de 1,2 milhões de euros, relativos a empréstimos concedidos a título pessoal, requisitando a regularização da situação num prazo de seis meses.