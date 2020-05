Varzim cria equipa de futebol feminino

O projeto nasce após um entendimento com o Amorim, clube do concelho que já tinha uma equipa na II divisão nacional e que agora passa a integrar a estrutura no Varzim.



"O renascimento da equipa de futebol feminino do Varzim é um motivo de orgulho e de uma enorme satisfação, porque vai dar corpo àquilo que era pretendido pelo Varzim de integrar todo o futebol do concelho à estrutura do Varzim", explicou Edgar Pinho, presidente do emblema poveiro.



A nova formação terá como treinador Roger Pinheiro, que transita do Amorim, depois de passagens por Pico Regalados, Prado ou São Paio.



"É um projecto que agarro com toda a energia, porque permite criar alicerces numa modalidade que me diz muito e, com os objetivos do Varzim, pode ter um crescimento sustentado", disse o técnico.



Neste desafio, Roger Pinheiro será coadjuvado por André Gonçalves (treinador adjunto), José Barroso Pereira (treinador de guarda-redes) e Tomás Luís (preparador físico).



A nova equipa do Varzim manterá a vaga do Amorim na segunda divisão nacional.