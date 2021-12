Vasco Faísca assume comando técnico do Farense

"Damos as boas-vindas ao treinador Vasco Faísca nesta chegada ao nosso histórico clube, onde já vestiu a camisola nas camadas jovens. Estamos confiantes de que todo o seu empenho e trabalho irá conduzir a nossa equipa aos melhores resultados e irá proporcionar as maiores alegrias aos nossos sócios e adeptos", salientou o clube algarvio nas redes sociais.



O treinador, de 41 anos, já orientou Olhanense e Sporting de Braga B, no Campeonato de Portugal, e Alverca, na Liga 3, onde esteve no arranque desta temporada, saindo ao cabo de apenas quatro encontros.



Como jogador, Vasco Faísca iniciou-se nas camadas jovens do Farense, em 1991, antes de se transferir para o Sporting, onde chegou a internacional pelas seleções jovens.



No Farense, Vasco Faísca sucede a Fernando Pires, que em setembro substituiu Jorge Costa e deixa agora o emblema algarvio no 16.º lugar da tabela, com 14 pontos.



A equipa técnica também será reforçada com Rodrigo Pinto e Flávio Soares, transitando Neca, Miguel Rosa, Nuno Pinto, Ricardo Reis e André Corvo.