Vasco Faísca renova contrato com o Farense

“O Sporting Clube Farense SAD comunica que chegou a acordo para a renovação de contrato com o treinador Vasco Faísca para a época 2022/2023 (mais uma de opção), com uma cláusula de rescisão de 1,5 milhões de euros”, revelou o clube algarvio, nas redes sociais.



O emblema de Faro sublinha que o técnico, de 41 anos, demonstrou “toda a sua qualidade como treinador e como pessoa”, e acrescenta continuar “a depositar total confiança no seu trabalho e na equipa técnica na preparação da próxima época”.



“Acreditamos convictamente que esta é a melhor decisão para o Sporting Clube Farense”, sustenta a SAD algarvia.



Vasco Faísca, o terceiro treinador dos algarvios esta época, assumiu o comando da equipa em dezembro e, desde então, somou 26 pontos em 15 jogos, subindo do 16.º e antepenúltimo lugar à atual nona posição, com 40 pontos.



O treinador, que cresceu em Faro e começou a sua carreira de jogador na formação do Farense, revelou estar “muito feliz” pela renovação de contrato.



“Agradeço muito a aposta em mim. Agora, quero contribuir de forma decisiva para o renascer do grande Farense”, assegurou.