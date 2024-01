Vasco Fernandes reforça o Desportivo de Chaves

Depois de três épocas consecutivas ao serviço do Casa Pia, onde cumpriu 84 jogos e apontou dois golos, Vasco Fernandes está de regresso ao Desportivo de Chaves, anunciou o clube nas redes sociais.O central português, de 37 anos, é o primeiro reforço de inverno do emblema transmontano.", adiantou o conjunto flaviense.Num curto vídeo, Vasco Fernandes mostrou-se satisfeito com o regresso a Trás-os-Montes e garantiu que chega com "o sentimento de missão".”, afiançou o central.Natural de Olhão, o futebolista passou antes pelo Vitória de Setúbal, Leixões e Olhanense, clube onde fez formação e se estreou como sénior na época 2006/2007, depois de um curto empréstimo ao Bordeaux (França).Além-fronteiras representou, ainda, o Salamanca, o Celta de Vigo e o Elche, em Espanha, o Platanias Chania e o Aris, na Grécia, o Pandurii, na Roménia e o Umraniyespor, na Turquia.O lanterna-vermelha Desportivo de Chaves recebe o líder Sporting, no sábado, às 18h00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 17.ª jornada da I Liga de futebol.