Vasco Seabra acredita que o Arouca pode criar problemas ao Sporting

Vasco Seabra está consciente das dificuldades e até "desconfiado" do momento dos `leões`, que empataram 1-1 no terreno do FC Porto, na ronda anterior, antes de perderem com o Borussia Dortmund (0-3), em casa, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, na terça-feira.

"Mais do que olhar para o momento do Sporting, que é sempre uma coisa de que desconfio, temos que pensar em nós. Vamos defrontar um adversário que é muito forte e sabemos que temos que entrar fortes também. Sentimos que aquilo que já temos enquanto equipa nos permite competir, sabendo que vamos ter um adversário de muita valia. Mas nós também somos valentes. Nos diferentes momentos do jogo vamos ter que sofrer, mas também vamos quer fazer o Sporting sofrer em certo momentos. Acredito que vai ser um bom jogo", admitiu o técnico em conferência de imprensa de antevisão da partida de sábado, em Lisboa.

A estratégia está delineada e o treinador está confiante naquilo que os jogadores do Arouca poderão apresentar.

"Vamos competir. Acreditamos muito nos nossos jogadores. Sabemos que vai ser um adversário difícil. Em Alvalade, é fortíssimo. Independentemente de quem jogar, sabemos que é um adversário muito capaz na profundidade, que tem um talento individual muito grande. Por isso, sabemos que vamos defrontar o campeão nacional, o líder do campeonato. Temos que estar no nosso limite. A equipa está a crescer. Nos últimos seis jogos fizemos 12 pontos, o que traduz a qualidade das nossas exibições", explicou.

Vasco Seabra salientou ainda as dificuldades que está a ter para elaborar a convocatória para este encontro, sendo que tem quase todos os jogadores disponíveis e a 100%.

"Tenho um grupo de trabalho que é muito profissional. Hoje, está a ser muito complicado fazer a convocatória. Temos toda a gente disponível menos o Nino que tem uma lesão mais alargada. Tendo toda a gente disponível, é muito difícil fazer a convocatória porque eles não treinam a 99%, treinam sempre a 100%", disse.

Sobre a possiblidade de, eventualmente, enfrentar um Sporting sem o sueco Viktor Gyokeres, o melhor marcador do campeonato, o treinador do Arouca foi perentório.

"Gosto sempre de jogar contra os melhores. E os meus jogadores sentem o mesmo. Aqueles que o Rui Borges sentir que são os melhores é esses que nós queremos defrontar. Se queremos crescer enquanto equipa, crescer enquanto treinadores, temos que competir contra os melhores. Sei que o Sporting vai querer muito ganhar o jogo, quer continuar em primeiro lugar, quer dar alegrias aos adeptos, mas eu realmente acredito na minha equipa", concluiu.

O Arouca, em 12.º lugar, com 29 pontos, defronta o líder Sporting, com 51, no sábado, a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade, numa partida da 22.ª jornada da I Liga e que será arbitrada por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.