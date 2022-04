Vasco Seabra avista "dificuldades" na visita do Marítimo a Paços de Ferreira

"Vamos ter um adversário difícil, que vem muito motivado de uma série muito boa. Nos últimos 10 jogos, só perdeu com o Sporting, (Sporting de) Braga e FC Porto", apontou o técnico natural de Paços de Ferreira, destacando que o bom momento do adversário é um bom indicativo das dificuldades que o Marítimo irá encontrar pela frente.



Para contrariar os 'castores', o treinador, de 38 anos, garante que os madeirenses têm de se apresentar na máxima força, "ser pressionantes e capazes de saber defender nos momentos de sofrimento e de tentar ser dominadores e ambiciosos nos momentos em que tiverem bola".



Na análise ao conjunto comandado por César Peixoto, ressalvou que se trata de uma equipa com muita posse, "que procura ser muito dominadora no jogo".



"Acredito que tanto o Marítimo como o Paços (de Ferreira) vão ser equipas proativas no jogo, vão querer dominar e jogar para a baliza do adversário, por isso acredito que vai ser um bom jogo, difícil para ambos", frisou o 'timoneiro' dos insulares.



O encontro da primeira volta do campeonato, vencido pelos 'verde rubros' (2-0), marcou a estreia de Vasco Seabra no comando técnico maritimista, que 17 jogos depois regressa a 'casa', mas relembra a "ligação muito forte" ao clube da Madeira.



"Ainda mais especial é poder defrontar o Paços (de Ferreira) com o Marítimo, que é onde nos sentimos bem, o nosso clube e onde temos agora uma ligação muito forte", destacou.



Sobre a vitória no Funchal, Vasco Seabra relembra que o adversário "mudou muito" e que, para além de mais dominador, "procura construir mais a partir de trás", mas que por sua vez os 'leões do Almirante Reis' também estão "mais preparados do que estavam na altura".



O médio Diogo Mendes, que saiu lesionado na derrota caseira diante do Tondela (1-3), na jornada transata, ainda não está apto, integrando o lote de indisponíveis juntamente com o também médio, Stefano Beltrame, ainda entregue ao departamento médico do clube.



"Contrariamente ao que muitas vezes se diz sem conhecimento, o Diogo (Mendes) infelizmente deu uma pancada forte, mas penso que vai conseguir recuperar com a celeridade possível", destacou o treinador da única equipa madeirense na I Liga.



De regresso às opções estão o defesa central Matheus Costa e o médio Pelágio, que cumpriram castigo na receção ao Tondela por acumulação de amarelos.



O Marítimo, oitavo classificado, com 33 pontos, visita o Paços de Ferreira, que ocupa a sétima posição, com o mesmo número de pontos, no sábado, às 15.30, em partida da 29.ª jornada da I Liga de futebol.