Vasco Seabra confia em toda a estrutura do Estoril Praia e enaltece os adeptos

“Aquilo que nos disseram [quando assumiu o comando] é que a equipa estava nesta posição, com estes jogadores, com estas condições de trabalho, com as pessoas que trabalham na estrutura e com estes adeptos que também sentimos que estão a aproximar-se cada vez mais da equipa. Sentimos que nos vão ajudar a conquistar muitas coisas,” considerou Vasco Seabra, na antevisão à partida frente ao Vitória de Guimarães, no domingo, da sétima jornada da I Liga.



O treinador dos ‘canarinhos’, que recentemente rendeu Álvaro Pacheco no comando da equipa, garantiu que irá trabalhar com afinco juntamente com cada elemento que forma a estrutura do Estoril Praia e que “não se irão queixar” de falta de condições ou do panorama que encontraram à chegada.



“Não nos vamos queixar do que vamos ter para a frente, do que tivemos para trás ou do que vem. Os nossos jogadores e a disponibilidade que apresentam é o que nos dá o ‘élan’ com que conseguimos fazer as coisas, porque mostram disponibilidade para treinar, mesmo que, por vezes, em contexto de fadiga, treinam com uma missão muito grande de perceberem que podem ir acrescentando,” elogiou Vasco Seabra.



O técnico de 40 anos, que irá cumprir o primeiro jogo na I Liga ao serviço do Estoril Praia, depois de se ter estreado com um triunfo na Taça da Liga, diante do Leixões, desejou que “daqui para a frente, se comece só a falar de coisas boas e positivas”, o que, admite, “seria bom sinal para todos”.



“O importante é que vamos jogar com energia e vamos ser nós próprios. Isso é importante, sentirmos a energia dos jogadores, a sua vontade de fazer as coisas e uma vontade muito grande em perceberem as novas ideias”, acrescentou.



No seguimento de uma vitória no seu jogo de estreia, com o Leixões, em que apresentou algumas “nuances” táticas com alterações em alguns dos jogadores, por imperativos físicos e também gestão de esforço, o recém-chegado treinador promete uma equipa com identidade, mas também preparada para se ajustar ao oponente com que se depare.



“Temos de ter a capacidade de percebermos que jogamos contra alguém. A nossa forma de jogar é muito vincada, mas também jogamos contra um adversário e, para conseguirmos desmontar esse adversário, por vezes temos de olhar para o jogo e perceber novos espaços”, referiu.



Vitória de Guimarães, sétimo classificado com 10 pontos, e Estoril Praia, 17.º, com quatro, defrontam-se no domingo, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.