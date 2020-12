Vasco Seabra de saída do comando técnico do Boavista

Após um dia de folga, o regresso do plantel ao trabalho deveria acontecer esta manhã, mas foi adiado para a tarde e decorrerá no complexo contíguo ao Estádio do Bessa sob orientação do adjunto Jorge Couto, campeão nacional pelos "axadrezados" em 2000/01.O técnico natural de Paços de Ferreira chegou ao Estádio do Bessa em julho, na sequência de uma campanha promissora com o Mafra, da II Liga, e substituiu Daniel Ramos, que levou o Boavista à 12.ª posição na última edição da I Liga, com 39 pontos.A entrada de capital estrangeiro ativou uma profunda remodelação estrutural no defeso, assente na contratação de 20 reforços e nas nomeações do ex-internacional luso Ricardo Costa e de Admar Lopes como diretor desportivo e diretor-geral, respetivamente.Além da vitória caseira sobre o Benfica (3-0), as "panteras" derrotaram ainda o Vizela (1-0 após prolongamento) e qualificaram-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, a disputar no domingo, frente ao vencedor do jogo entre Estoril Praia e Lusitano de Évora.

Vasco Seabra cumpria a segunda passagem pela I Liga, após ter orientado o Paços de Ferreira de dezembro de 2016 a outubro de 2017, num percurso iniciado no Lixa (2013) e com experiências em Famalicão (2018) e na equipa sub-23 do Estoril Praia (2019).