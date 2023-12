Vasco Seabra elogia jogadores "altamente altruístas" que lidera no Estoril Praia

“Eles são altamente altruístas e temos um grupo que tem a noção de que todos são importantes, e todos vão ser importantes durante os diferentes momentos da época. Há jogadores que para determinado jogo podem ajudar-nos por determinadas características, pelo menos no que pensamos à partida”, declarou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo.



O treinador da formação da Linha de Cascais reconheceu esperar do Famalicão um adversário perigoso, por associar vários aspetos muito positivos em simultâneo.



“É uma equipa muito capaz, com bom treinador, bons jogadores. É uma equipa que pode assumir a primeira fase de construção, que gosta de ter a bola e que não sofre muitos golos”, pormenorizou o técnico estorilista.



Apesar de reconhecer qualidade ao opositor, Vasco Seabra insistiu nos elogios ao plantel que comanda e ao trabalho dedicado que tem apresentado nas últimas semanas.



“De facto, aquilo que os nossos jogadores demonstram é que eles trabalham muito, correm muito, dedicam-se muito ao jogo e ao treino, querem muito vencer, lutar com o melhor de cada um deles e esse é o maior prémio que podemos sentir, é que independentemente do lugar em que podemos estar, temos de sentir que merecemos o que vamos conquistar”, apontou.



Tendo por base o incentivo deixado ao grupo de trabalho dos ‘canarinhos’, o técnico espera dar continuidade ao bom momento desportivo, que reflete quatro vitórias nos últimos cinco jogos, duas delas de forma consecutiva.



“Sentimos que agora nos conhecem melhor. Temos de preparar-nos muito bem e continuar no caminho de darmos o melhor de nós para naturalmente conseguirmos prolongar o que temos vindo a fazer e criarmos consistência, que é o nosso grande objetivo”, assinalou.



Vasco Seabra assumiu, por fim, que grande parte do seu esforço se dedica em criar surpresa em cada adversário para que a forma de jogar do Estoril Praia não se torne previsível.



“O que pretendemos é que o nosso jogo seja dinâmico e procure variabilidade de comportamentos para conseguirmos construir de diferentes maneiras, seja a três, seja a quatro [defesas], com os laterais mais baixos ou mais altos, com os centrais a estarem noutro tipo de zonas, os médios igual, assim como os alas. Por isso, procuramos que essa variabilidade também seja em função da pressão do adversário”, explicou ainda.



O Estoril Praia, em 12.º lugar, com 13 pontos, desloca-se no domingo, às 18:00, ao reduto do Famalicão, oitavo, com 17, numa partida que será arbitrada por Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.