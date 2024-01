Vasco Seabra garante que no Estoril Praia os jogos "continuam a ser a eliminar"

“O ‘chip’ muda-se sentindo que a equipa tem de competir todos os dias. Nós descansámos os jogadores que jogaram mais, que estiveram a fazer recuperação. No plano de jogo, já os sinto completamente ligados ao que estamos a fazer, por isso, para nós, todos os jogos continuam a ser a eliminar”, transmitiu o treinador, em conferência de imprensa.



Na antevisão à partida com o Rio Ave, da 19.ª jornada, agendada para quarta-feira, Vasco Seabra mostrou-se orgulhoso pela campanha protagonizada na Taça da Liga, em que os estorilistas perderam a final diante do Sporting de Braga, no sábado, mas concentrou toda a sua atenção na visita a Vila do Conde.



“Estamos a pensar só no Rio Ave. Aquilo que vivemos foi extraordinário e foi extraordinário também o que os adeptos viveram connosco. O calor que sentimos quando eles nos apoiaram e a moldura humana que demonstraram remetem-nos para a responsabilidade de uma final e de que temos de encarar o jogo dessa forma”, assumiu.



O treinador estorilista reservou ainda elogios ao guarda-redes Dani Figueira, que não tem sido opção para os jogos da I Liga e assumiu a baliza na Taça da Liga, disputando os dois jogos da ‘final four’ e provocando “dores de cabeça boas” a Seabra.



“É o nosso capitão e fez dois jogos extraordinários. Neste momento, provoca-me dores de cabeça boas. Tenho a certeza de que ele e o Marcelo [Carné] vão competir até ao final. Cada jogo será um jogo e, por isso, são decisões que terei de tomar todas as semanas”, garantiu.



O treinador dos ‘canarinhos’ mostrou-se convicto de que o facto de a equipa competir a poucas horas do encerramento do mercado de transferências em nada interferirá com a concentração para enfrentar o Rio Ave da forma desejada e conquistar a vitória.



“Nós confiamos neles [departamento de scouting e administração], tal como eles confiam em nós, para preparar o jogo. Por isso, esta ligação que temos, todos juntos, é o que nos faz ser mais fortes para o que vamos enfrentar, que é o Rio Ave”, defendeu.



Vasco Seabra considerou, por isso, que a janela de mercado, que está prestes a encerrar-se, foi produtiva para o Estoril Praia, visto ter trazido importantes mais-valias para suplantar saídas que se encontravam “previstas”.



“No mercado preenchemos as lacunas da forma que achámos que poderíamos tornar o grupo mais forte, mais coeso e também capaz, para enfrentarmos os jogos que aí vêm”, resumiu o técnico.