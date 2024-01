Vasco Seabra garante que o Estoril Praia não está abalado e pretende "melhorar"

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Vasco Seabra salientou que o desaire na jornada anterior, disputada também no Estádio António Coimbra da Mota, não abalou o grupo de trabalho, que se encontrava “de sobreaviso” relativamente à capacidade do Moreirense, que classificou como “um bom adversário”, cuja valia não o surpreendeu.



“Não acredito [que tenha abalado o plantel do Estoril Praia], naturalmente que estamos sempre de sobreaviso, defrontámos um bom adversário, não fomos tão capazes quanto temos sido noutros jogos e efetivamente o que é o nosso foco é ver de que forma podemos melhorar, crescer e sermos melhores. Portanto, o grupo aceita quando temos de fazer correções, tem também uma predisposição muito grande para acreditar no que é capaz de fazer e inverter quando algum resultado não acontece da forma que queremos. Mais do que resultados, tem que ver com comportamentos, tarefas e o que controlamos, que é o nosso desempenho”, frisou o técnico ‘estorilista’.



Vasco Seabra elogiou o valor do Arouca, cuja capacidade o levou a considerar determinante a presença massiva de público afeto ao Estoril Praia nas bancadas, tendo aproveitado para apelar aos adeptos para que marquem presença na partida marcada para a tarde deste sábado.



“São duas equipas com boa qualidade individual e coletiva, e sinto que vai ser um bom jogo, que vai ter um ritmo bom e acredito que quem acompanhar, vai seguir um bom espetáculo. Aproveito para fazer esse apelo aos nossos adeptos, para poderem estar connosco, porque vai ser um jogo em que naturalmente o calor deles vai fazer dimensionar-nos para o jogo”, considerou.



O técnico do emblema da Linha de Cascais optou por manter em segredo as opções que irá tomar para setores como a defesa ou o meio-campo, tendo elogiado o grupo de trabalho, desde a equipa titular até aos jogadores que não fazem parte da convocatória.



Ao invés de particularizar o momento menos positivo que Estoril Praia e Arouca atravessam – ambas as equipas foram derrotadas nos últimos três jogos –, Vasco Seabra lembrou que até há dez dias os dois conjuntos eram apontados como sensações pelas respetivas sequências de vitórias que vinham alcançando.



“Acho que são duas equipas que vêm de momentos semelhantes, porque nos últimos cinco jogos somos a sexta equipa [da Liga] com mais pontos conquistados. Acho que por vezes depende da forma como queremos olhar para a coisa, não é? Nos últimos jogos, éramos das equipas com mais pontos conquistados e penso que o Arouca está igual a nós, ou muito próximos”, lembrou.



O Estoril Praia, 13.º classificado, com 17 pontos, recebe este sábado, às 15:30, o Arouca, que ocupa 14.º lugar, com 16, numa partida da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por João Gonçalves, da associação do Porto.