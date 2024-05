Vasco Seabra quer encerrar campeonato com vitória frente ao Moreirense

“Queremos terminar da melhor forma possível o campeonato e isso passa por uma vitória. O que foi feito merecia que tivéssemos mais pontos. Internamente sentimos que há mais dois pontos que eram nossos por direito e agora queremos acrescentar mais três, numa época com momentos muito bons e marcantes. O grupo merece terminar a época com uma vitória”, disse Vasco Seabra, na antevisão ao encontro com os cónegos da 34.ª jornada da I Liga.



Apesar do objetivo alcançado, o treinador não esconde que esta semana foi de alguma “descompressão” depois de conquistada a manutenção, mas frisa que o grupo continuou a trabalhar de forma afincada.



“Não podemos negar que o objetivo inicial era a manutenção e quando isso acontece há a libertação da tensão acumulada. Esta semana o ar foi mais leve e sereno, mas nos momentos do treino continuou a ser como tinha sido até aqui: os jogadores foram sérios, determinados e com a mesma responsabilidade”, garantiu o técnico.



Sobre o seu futuro, Vasco Seabra praticamente assegurou que continuará a orientar os ‘canarinhos’ na próxima temporada.



“A minha perspetiva é de continuidade. Tenho contrato, gosto muito de estar no Estoril e considero que fizemos uma época incrível e podemos melhorar na próxima época”, começou por dizer o treinador, sublinhando os méritos da sua equipa técnica.



“Fizemos uma valorização exponencial dos jogadores, melhoramos a forma como competimos e jogamos, e estivemos na final da Taça da Liga. Fizemos coisas extraordinárias e tenho a vontade de crescer aqui na próxima época”, concluiu, mostrando-se também “orgulhoso e feliz” pelos jogadores que possivelmente vão deixar a Amoreira.



O Estoril Praia, em 13.º lugar, com 33 pontos, joga este sábado, às 18:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, casa do Moreirense, sexto classificado, com 52 pontos, numa partida da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por Carlos Macedo, da Associação de Futebol do Braga.