Vasco Seabra quer quebrar invencibilidade do Sporting

Com Vasco Seabra, o Moreirense ainda não venceu em casa para o campeonato (cinco empates e uma derrota), mas o treinador disse não estar "obcecado" com isso.", declarou na antevisão da partida.O Moreirense vem de dois jogos seguidos sem ganhar e na última jornada foi mesmo derrotado com clareza em Paços de Ferreira (3-0) pelo que o interregno devido aos compromissos da seleção nacional foi positivo e serviu para a equipa "crescer", considerou o treinador.", disse.Vasco Seabra deixou elogios ao Sporting, "".",completou.O treinador dos "cónegos" destacou ainda que o adversário "", mas considerou que".





Como contrariar o Sporting







Para contrariar a equipa de Rúben Amorim, a única ainda sem derrotas no campeonato, oterá que estar "", ser "", com muito "", defendeu o técnico.Vasco Seabra disse esperar que as menores dimensões do relvado dos minhotos possam ajudar a controlar o ataque leonino, mas garantiuQuestionado sobre se o Sporting pode acusar alguma ansiedade na última fase do campeonato, o treinador do Moreirense desvalorizou e considerou que "as equipas que jogam para ganhar habituam-se a essa pressão".", disse.O técnico continua a não poder contar com os lesionados Pedro Amador, Pedro Nuno, Derik e Sori Mané, mas já terá à disposição o internacional sub-21 Filipe Soares, que regressa após castigo.

Moreirense, oitavo classificado, com 30 pontos, e Sporting, primeiro, com 64, defrontam-se a partir das 21h00 de segunda-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em jogo que será arbitrado por João Pinheiro.