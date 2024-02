Vasco Seabra salienta "ambição e vontade" do Estoril Praia em vencer o Vizela

“Temos uma expectativa positiva para o jogo e uma ambição e vontade muito grandes de nos entregarmos de uma forma muito competitiva ao jogo”, assegurou o treinador estoriista, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro marcado para sábado, em que espera encontrar um adversário aguerrido, muito apoiado pelo seu público.



Apesar de a maioria do público nas bancadas ser afeto ao Vizela, Vasco Seabra espera aproveitar esse calor humano para incentivar os seus atletas: “Todo esse calor tem de envolver-nos também a nós para sentirmos que temos de dar o máximo de nós. Será um adversário que também se entregará ao jogo para sair da situação em que está”.



Vasco Seabra não olha para a situação classificativa do Vizela, atual último classificado, que lhe mereceu todo o seu respeito.



“É uma equipa que coloca jogadores com qualidade na primeira fase de construção para atrair e depois explorar a seguir. Tem largura máxima no jogo, jogadores por dentro… Portanto, do ponto de vista coletivo, é uma equipa que sabe o que faz. Temos de ser muito agressivos, estarmos no nosso limite e sermos realmente competidores”, anteviu.



Para o embate no reduto adversário, o Estoril Praia contará com algumas baixas, nomeadamente Rodrigo Gomes, expulso na jornada anterior, na receção ao Gil Vicente, que constituirá uma ausência importante e lamentada pelo próprio treinador.



“É um jogador com características muito próprias, tem uma ambição muito grande e entrega-se também sempre a todos os treinos e jogos. Tem conseguido assimilar e juntar as vertentes tática, emocional e decisional para tomar decisões, mesmo com essa velocidade e intensidade que coloca no jogo”, elogiou Vasco Seabra.



Em sentido oposto, o técnico estorilista realçou o aparecimento de outros elementos, como o médio Michel Costa, que se estreou como titular na ronda anterior e lhe mostrou estar capacitado para continuar a ser opção.



“O Michel estava connosco há cerca de dois meses, preparando-se também para que as coisas pudessem acontecer para o lado dele, e a verdade é que fez 90 e tal minutos de jogo. Fez o jogo inteiro e demonstrou capacidade e qualidade. Por isso, é importante sentirmos que temos opções para competirmos internamente e, depois, tomar a decisão que agarre mais a equipa”, destacou.



O Estoril Praia, 14.º classificado, com 21 pontos, defronta o Vizela, 18.º e último classificado, com 16, no domingo, às 15:30, no Estádio do FC Vizela, em duelo que terá arbitragem de Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.