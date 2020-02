Velázquez quer surpreender em Braga

A derrota no terreno dos escoceses do Rangers, por 3-2, na quinta-feira, para os 16 avos de final da Liga Europa, depois de ter estado a vencer por 2-0, não vai afetar os bracarenses, segundo o treinador espanhol.



"Acho que não terá influência ao nível físico, nem será um fator determinante. Falamos de uma grande equipa composta de grandes jogadores. Têm um plantel muito vasto e de qualidade. Podem até estar mais alerta depois da derrota com o Rangers. Emocionalmente, estão muito fortes pela dinâmica que têm e pela Taça (da Liga) que já ganharam", vincou.



Julio Velázquez não poupou nos elogios ao Sporting de Braga de Rúben Amorim, colocando-o, neste momento, em termos qualitativos, num patamar superior aos dois primeiros classificados da I Liga, Benfica e FC Porto.



"O Braga está a fazer uma época extraordinária. Tem um plantel de muita qualidade, com muitas opções e variantes. Para mim, neste momento, é a equipa em melhor forma no campeonato português e uma das equipas em melhor forma no futebol europeu", referiu.



Apesar das dificuldades que espera ter no terreno dos bracarenses, o treinador do Vitória de Setúbal disse acreditar que a sua equipa pode surpreender um oponente que também tem pontos que podem ser explorados.



"Apanhamos uma equipa numa dinâmica muito boa e com muitos pontos fortes, mas, como todos, também tem alguns pontos fracos. Fizemos uma semana de trabalho extraordinária e estamos muito satisfeitos com o trabalho realizado. Vamos lá com a vontade de fazer um bom jogo e com a disposição de conseguir os três pontos", assegurou.



À exceção do avançado Alex Freitas [lesionado], Julio Velázquez tem todos os atletas aptos a dar o contributo à equipa. Nota ainda para a estreia do avançado italiano cedido pela Roma Mirko Antonucci na lista de convocados.



Sporting de Braga, terceiro classificado com 37 pontos, e Vitória de Setúbal, 11.º com 26, defrontam-se no domingo, a partir das 20:00, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que vai ser arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.