Vicente del Bosque conhece Casillas desde os 10 anos

06 Mai, 2019 | Futebol Nacional

Casillas sofreu um enfarte do miocárdio agudo, na passada quarta-feira, em pleno treino no centro de estágio do Olival (Gaia) e o mundo do futebol manifestou o seu apreço e admiração pelo guarda-redes do FC Porto.



Iker Casillas pode ter esta segunda-feira alta hospitalar.



O estado de saúde do guarda redes continua a evoluir de forma positiva e deverá iniciar de forma gradual o regresso à vida normal.





Mas poucos conhecem tão bem o atleta e o homem como o técnico espanhol que privou com o jogador desde que ele ainda era uma criança.





Com Casillas o técnico foi campeão do Mundo e da Europa na seleção espanhola. Venceu ainda duas Ligas dos Campeões com o Real Madrid. Duas carreiras ligadas desde muito cedo, quando del Bosque recebeu o pequeno Iker na cidade desportiva do Real Madrid.



O treinador, de 68 anos, atualmente sem clube, aproveitou para enviar publicamente os desejos de que Casillas recupere bem e sem sequelas.



Vicente del Bosque endereçou ao futebolista os desejos sentidos de uma boa recuperação e acrescentou que o futuro próxima passa pelo futebolista viver o dia-a-dia com tranquilidade.







Vicente del Bosque lançou também um olhar sobre o campeonato português. Benfica na liderança com mais dois pontos que o FC Porto e a quatro da reconquista do título.



Dois treinadores jovens no comando de “águias” e “dragões”, algo que del Bosque elogia mas quanto a prognósticos que ganhe o melhor.



Para o Real Madrid já está assegurada a contratação de Eder Militão, central do FC Porto que os “merengues” garantiram por 50 milhões de euros, “uma boa contratação”, sublinha del Bosque.