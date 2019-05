Vieira determinado em manter João Félix e restante plantel no Benfica

Lusa Comentários 24 Mai, 2019, 20:22 / atualizado em 24 Mai, 2019, 20:23 | Futebol Nacional

O líder máximo dos `encarnados`, que falava em conferência de imprensa, após a entrega ao Museu Cosme Damião do troféu relativo à conquista do 37.º título nacional e da Taça de Portugal de futebol feminino, deixou claro que uma eventual saída só irá acontecer se acionarem a cláusula de rescisão.

"Se isso acontecer, o Benfica não pode fazer nada. O que eu posso adiantar é que não iremos mexer muito no plantel. Queremos manter todos os jogadores, inclusive o João Félix. Estamos determinados em fazer todos os possíveis para que João Félix fique no Benfica. Ele e outros. Já ouvir falar de muita coisa, de pressão de família e do empresário, mas nada disso existe. Todas as conversas que tivemos foi com o intuito do João Félix permanecer no Benfica", assegurou.

A curto prazo, Vieira não rejeita a hipótese de reforçar o plantel às ordens de Bruno Lage, salientando que "os alvos estão definidos", embora recuse adiantar nomes.

Numa breve análise sobre a ponta final da temporada, e instigado a pronunciar-se sobre a chamada de Bruno Lage para o comando técnico do plantel principal, Luís Filipe Vieira revelou que, aquando da sua contratação, perspetivava-se que isso poderia acontecer, mas não no curto prazo.

"Não se faz um contrato de cinco anos com um treinador para vir treinar os juniores, juvenis ou a equipa B. Ele sabe o que tínhamos conversado quando o contratámos. Não estávamos a perspetivar que fosse nesta altura. Infelizmente teve de ser assim. Apesar de guardar memórias de Rui Vitória, que fez um belíssimo trabalho no Benfica, e que agora onde está também foi campeão [Al Nassr, da Arábia Saudita]", relembrou.

O clima de tensão verbal vivido ao longo desta temporada mereceu também um reparo por parte de Vieira, que sustenta que não cabe apenas aos clubes colocarem um `travão` nas polémicas.

"O nosso trabalho não passa por prejudicar o futebol. Não estou a ver ninguém do Benfica a entrar em polémicas com quem quer que seja. O tom que existe tem de abrandar. Não compete só aos clubes fazer esse abrandamento. Compete à Liga, à Federação [Portuguesa de Futebol] e até ao próprio governo colocarem regras claras de jogo", alertou.

Quanto à final da Taça de Portugal, no sábado, entre FC Porto e Sporting, o líder dos `encarnados` espera que seja uma grande partida de futebol e que ganhe o melhor.

Com a entrega das dos dois troféus ao Museu Cosme Damião, a direção do Benfica abriu hoje as portas do espaço, a título gratuito, até à meia-noite.