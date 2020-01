Vietto lesionado falha início da preparação dos `leões` para dérbi com Benfica

Os titulares do último desafio dos `leões`, disputado no sábado frente ao Vitória de Setúbal, fizeram trabalho de recuperação no ginásio e no relvado, segundo a informação divulgada no `site` do Sporting, que adiantou também que o argentino Marcos Acuña fez trabalho de ginásio, enquanto o guarda-redes Renan Ribeiro realizou treino condicionado no relvado.

O técnico Silas chamou ao treino o guarda-redes costa-riquenho Anthony Walker (18 anos) e o defesa Eduardo Quaresma (17 anos), que têm sido utilizados na equipa sub-23 dos `verde e brancos`.

A próxima sessão de treinos está agendada para terça-feira, às 10:00, na Academia Sporting, e o dérbi da capital portuguesa, relativo à 17.ª jornada do campeonato, vai ser jogado na sexta-feira, às 21h15.