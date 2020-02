Vilafranquense bate Sporting da Covilhã na estreia de Armando Evangelista

Um golo de Rafael Furlan, logo aos cinco minutos, selou o triunfo do conjunto local, que somava oito jogos consecutivos sem vencer (cinco empates e três derrotas), depois do triunfo caseiro face à Académica (3-1), em 30 de novembro de 2019.



Na estreia de Armando Evangelista, os ribatejanos foram melhores na primeira parte e o Sporting da Covilhã esteve por cima na segunda, tendo mais posse de bola e sendo mais perigoso, mas sem conseguir chegar à igualdade.



Ainda algum do publico presente não se tinha sentado nas bancadas do Municipal de Rio Maior e já o Vilafranquense se colocava na frente do marcador, com um golo de Rafael Furlan, oportuno, na recarga a um alívio de cabeça de Gilberto, depois de um cruzamento de Wilson Santos.



O Covilhã tinha mais posse de bola, mas não encontrava grandes espaços no último terço de terreno, destacando-se apenas um cabeceamento de Kukula, por alto, após livre de Gilberto.



Ao futebol mais apoiado dos serranos, respondia o Vilafranquense com uma linha de pressão bem definida, para, após a recuperação de bola, sair em rápidos contra-ataques.



O domínio do Sporting da Covilhã intensificou-se no segundo período, mas sem se traduzir em ocasiões de perigo.



Com as entradas de Jean e, mais tarde, de Gui Inters, o treinador Dauto Faquirá tentou dar maior dinamismo ofensivo ao jogo dos forasteiros, mas estes continuaram com dificuldades.



O Covilhã apenas de bola parada conseguiu assustar o conjunto ribatejano, sendo que, na parte final, a opção passou por ‘bombear’ a bola para a área, com a defesa do Vilafranquense a impor-se claramente.



Na parte final, os locais tiveram mesmo duas grandes oportunidades para dilatar a vantagem, primeiro por Wilson Santos (90+7 minutos) e depois por Daffé (90+9).