Vilafranquense consistente e eficaz derrotou BSAD e ascendeu ao pódio da II Liga

O Vilafranquense revelou-se a equipa em melhor plano na totalidade do encontro, tendo beneficiado da inspiração individual de Luís Silva, que marcou o primeiro golo, aos nove minutos, e assistiu Belkheir, para o segundo, aos 44.



Os forasteiros mostraram, depois, uma grande solidez defensiva, acompanhada por um último golo, obtido já nos instantes finais, por Bizet (90+4 minutos), que lhe permitiu vencer de forma robusta na 17.ª jornada da II Liga.



A entrada em jogo foi fundamental para o sucesso do Vilafranquense, que se adiantou no marcador logo aos nove minutos, através de uma investida junto à linha de fundo de Bernardo Martins, que, após ganhar um ressalto, cruzou para o poste contrário, onde apareceu Luís Silva a finalizar.



Sempre que chegava às proximidades da área contrária, o conjunto visitante conseguia criar perigo e, pouco após o golo, aos 12 minutos, um cruzamento tirado por Bernardo Martins descreveu uma trajetória que quase traiu o guarda-redes da BSAD, com a bola a embater no travessão.



A equipa da casa chamou a si a iniciativa do encontro e a posse de bola, mas revelou-se quase sempre inconsequente e precipitada no momento de atirar à baliza dos ribatejanos, que sobre o intervalo exploraram bem o contragolpe e voltaram a marcar.



Depois de ter sido o autor do primeiro golo, Luís Silva voltou a ser fundamental para a sua equipa aos 44 minutos, com um passe bem medido a isolar Menaour Belkheir, que desviou a bola com mestria perante o guardião da BSAD.



Perante um resultado desfavorável, a BSAD entrou afoita no segundo tempo, mas, à imagem do que sucedeu no primeiro, foi revelando dificuldades para ultrapassar a sólida defensiva do Vilafranquense.



Ainda assim, o conjunto da casa desperdiçou boas situações para finalizar, com destaque para um remate de Tiago Lopes, já aos 89 minutos.



Nos descontos, o Vilafranquense ainda marcou o terceiro, numa recuperação de Veiga, que lançou a velocidade de Bizet, que havia entrado pouco antes e suportou a pressão efetuada por Tembeng até atirar para o golo.



Os forasteiros passaram, assim, a somar 29 pontos, saltando para o terceiro posto -- podem ser ultrapassados pelo Estrela da Amadora -, enquanto a BSAD segue na 15.ª posição, com 15, e está em risco de cair para os lugares de despromoção.







Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.



BSAD -- Vilafranquense, 0-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Luís Silva, 09 minutos.



0-2, Menaour Belkheir, 44.



0-3, Nathan Bizet, 90+4.







Equipas:



- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Jojó (Tavares, 80), Nuno Tomás, Coxixo (Nego Tembeng, 80), Henrique Gelain, Braima, Tomás Castro (Brian Saramago, 46), Rúben Oliveira (Yaya Sithole, 69), Jefferson Souza (Tiago Lopes, 46), Edgar Pacheco e Kikas.



(Suplentes: Dylan Silva, Álvaro Ramalho, Yaya Sithole, Brian Saramago, Tavares, Tiago Lopes, Nego Tembeng e Jojó).



Treinador: Nandinho.



- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Edson Farias, Gabriel Magalhães, Anthony Correia, Veiga, André Ceitil, Luís Silva (Nathan Bizet, 90), Bernardo Martins (André Sousa, 81), Dioh (João Amorim, 81), Menaour Belkheir (Umaro Baldé, 69) e Nenê (Balla Sangaré, 69).



(Suplentes: Fábio Duarte, Enrique Hermoso, Balla Sangaré, João Amorim, Umaro Baldé, Léo Alaba, Ricardo Dias, André Sousa e Nathan Bizet).



Treinador: Rui Borges.







Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Ceitil (46), Tiago Lopes (50), Nenê (53), Menaour Belkheir (54), Henrique Gelain (58), Veiga (62), Kikas (75), Umaro Baldé (90+1) e Nathan Bizet (90+1).



Assistência: 263 espetadores.