Vilafranquense contrata extremo inglês Levi Lumeka

Posteriormente, as boas exibições despertaram o interesse dos gauleses do Troyes, clube onde acabou por contribuir com dois golos e uma assistência para ajudar a equipa a festejar a conquista da II Liga de França e a respetiva subida à Ligue 1, na última temporada.Esta época, o avançado contabilizava apenas seis jogos.

Levi Lumeka é a primeira contratação dos ribatejanos nesta janela de transferências, sendo o único jogador inglês às ordens do técnico Filipe Gouveia.