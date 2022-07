Vilafranquense impõe derrota ao Estoril Praia

No Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, o Estoril Praia não conseguiu confirmar o favoritismo que detinha à partida perante a equipa da casa, que disputa a II Liga.



Na primeira parte, o clube da Linha de Cascais dispôs de três boas situações para marcar: aos 23 minutos, Arthur Gomes obrigou o guarda-redes Pedro Trigueira a defesa atenta, Rodrigo Martins atirou junto ao poste direito, aos 25, e Serginho rematou de meia distância para nova intervenção de Trigueira aos 31.



A superioridade do Estoril Praia haveria de materializar-se aos 44 minutos, numa perda de bola da defesa contrária que permitiu a aceleração a Rodrigo Martins, que assistiu João Carlos, em situação privilegiada para finalizar na pequena área.



O Vilafranquense iniciou melhor o segundo tempo e esperou até ao período final da partida para operar a reviravolta: empatou por Balla Sangaré, aos 81, e voltaria a marcar aos 90+5, através de boa finalização de meia distância de Bernardo Martins.



Desta forma, o emblema ribatejano arrancou um triunfo motivador perante um adversário que disputa a I Liga, a uma semana de se iniciarem as duas competições profissionais de futebol em Portugal.



O Estoril Praia entrará em competição na I Liga no próximo sábado, recebendo o Famalicão no Estádio António Coimbra da Mota pelas 18:00 horas.



Por seu turno, o Vilafranquense entra em competição no próximo domingo, às 15:30 horas, frente ao Moreirense.