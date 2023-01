Vilafranquense regressa aos triunfos

Com este resultado, os ribatejanos, que marcaram por intermédio de Nené e Luís Silva, aos 66 e 81 minutos, respetivamente, sobem provisoriamente ao quarto lugar, com 26 pontos, os mesmos que o Académico de Viseu, que ainda não entrou em campo nesta ronda.



Já os leixonenses permanecem em 10.º, com 19 pontos conquistados em 16 jornadas.



Os primeiros 45 minutos ditaram um equilíbrio quase constante entre as duas equipas, com destaque para três ocasiões de golo.



Aos 17 minutos, João Oliveira ganhou um ressalto a meio-campo diante do defesa Gabriel Pereira e galgou vários metros isolado, rematando depois para a defesa de Pedro Trigueira.



Respondeu o conjunto de Vila Franca de Xira por duas vezes: aos 22 minutos, Belkheir viu o seu cabeceamento sair ligeiramente por cima, e, aos 43, Bernardo Martins protagonizou um excelente lance individual dentro de área, tendo sido apenas travado pela mancha de Beunardeau.



O primeiro golo da tarde surgiu aos 66 minutos: o lateral Eric Veiga recebeu a bola à esquerda do ataque e, já perto da linha de fundo e depois de ter ultrapassado João Amorim, cruzou atrasado para Nené, que, oportuno e de pé esquerdo, inaugurou o marcador.



O tento animou a partida, com a formação de Vítor Martins a ir à procura do empate, porém, foi a formação vilafranquense a dilatar a diferença, aos 81 minutos, através de Luís Silva.



Na sequência de um canto à direita, o médio, cuja carreira está indelevelmente ligada ao Leixões, aproveitou uma bola ao segundo poste para, sem oposição, ampliar o marcador, festejando, por isso, de forma contida.



Já em tempo de compensação, João Amorim, que se estreou hoje pelos ‘piranhas do Tejo’, esteve muito próximo de estrear-se também a marcar através de um remate perigoso.



Com este desfecho, o Vilafranquense regressa às vitórias no campeonato, depois de dois empates consecutivos, enquanto o Leixões averbou o terceiro desaire consecutivo e o quarto jogo sem vencer na competição.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.



Vilafranquense – Leixões, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Nené, 66 minutos.



2-0, Luís Silva, 81.







Equipas:



- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba (Edson Farias, 62), Gabriel Pereira, Anthony Correia, Eric Veiga, Luís Silva (André Sousa, 88), André Ceitil, Idrissa Dioh (João Amorim, 88), Bernardo Martins, Belkheir (Balla Sangaré, 73) e Nené (Umaro Baldé, 73).



(Suplentes: Fábio Duarte, Kike Hermoso, Balla Sangaré, Edson Farias, João Amorim, Umaro Baldé, Ricardo Dias, André Sousa e Nathan Bizet).



Treinador: Rui Borges.



- Leixões: Beunardeau, João Amorim, Brunão, Nemanja Calasan, Joel Ferreira (Miguel Ângelo, 72), Kiki Silva, Ben Traoré, Rafael Freitas (Fabinho, 58), João Oliveira (Agostinho, 59), Thalis Henrique e Ricardo Valente (Tiago Morais, 72).



(Suplentes: Igor Stefanovic, Evrard Zag, Pedro Coronas, Agostinho, Miguel Ângelo, Ruben Araújo, Fabinho, Tiago Morais e João Meira).



Treinador: Vítor Martins.







Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para André Ceitil (02), Leo Alaba (48), Joel Ferreira (56), Gabriel Pereira (87) e Tiago Morais (89).



Assistência: 102 espetadores.