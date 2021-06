Vilafranquense satisfeito com convite para se manter na II Liga

"É uma grande felicidade, foi uma notícia boa, este convite e a nossa manutenção na II Liga. Manteve-se o 'fair play' que é um dos valores da Liga de clubes. Valeu a pena termos cumprido todos os pressupostos exigidos pela Liga de Clubes, ao longo da temporada desportiva", revelou Osvaldo Voges, presidente da SAD do clube de Vila Franca de Xira.



O líder da SAD do clube ribatejano revelou que a partir de terça-feira terá alguns dias para tratar de todo o processo relativo à presença na próxima edição da II Liga, depois de ter terminado a temporada 2020/21 na 17.ª e penúltima posição, em zona de despromoção.



Em comunicado, a LPFP informa que foi decidido "não admitir a candidatura da sociedade desportiva Clube Desportivo da Cova da Piedade - Futebol SAD a participar nas competições profissionais da época 202l-22".



Segundo a Liga, o clube de Almada apenas apresentou os documentos necessários em 24 e 27 de maio, já após a data-limite.



Assim, a LPFP decidiu convidar o Vilafranquense, equipa mais classificada entre as despromovidas na II Liga, "a apresentar candidatura à participação" na prova.