Vilafraquense arranca empate ao aflito Varzim

Os poveiros, melhores na etapa inicial, inauguraram o marcador, aos 12 minutos, por Irobiso, mas os visitantes, que estiveram melhor na segunda parte, arrancaram o empate aos 61, por André Claro.



O resultado não permite ao Varzim, que esta semana prescindiu do treinador Miguel Leal, deixar o último lugar da classificação, agora com sete pontos, mas quebrou uma série de cinco derrotas consecutivas, enquanto que o Vilafranquense segue no 12.º lugar, com 15 pontos.



A partida até começou de forma ritmada, com os dois conjuntos a criarem cedo oportunidades junto às duas balizas, primeiro pelos forasteiros, num remate de Kady, e, pouco depois, num cabeceamento de Irobiso, ao lado.



O avançado nigeriano do Varzim voltou a estar em destaque, aos 12 minutos, mas, desta feita, com mais eficácia, desviando para 1-0 um cruzamento de Lessinho, numa jogada de contra-ataque.



Em desvantagem, o Vilafranquense demorou a reagir e só a partir da meia-hora de jogo começou a ter uma presença mais constante na área varzinista, tentando responder com remates de Jefferson e Vítor Bruno, mas sem a melhor pontaria.



O Varzim passava a apostar mais nas saídas rápidas para o ataque, mas, até ao intervalo, o melhor que conseguiu foi uma combinação entre Fatai e George, que culminou num remate ao lado de Fatai.



Ao intervalo, o técnico dos ribatejanos, João Tralhão, retirou os dois jogadores que tinham visto cartão amarelo, Timbó e Izata, e lançou, no reatamento, Sparagna e Fortes, dotando a equipa de maior tração ofensiva.



As mexidas permitiram ao Vilafranquense ganhar um ascendente traduzido em oportunidades de golo, e, depois de algumas ameaças, conseguiu mesmo resgatar o empate, aos 61, com André Claro a finalizar uma jogada de insistência.



Apesar de mais necessitado de uma vitória, os nortenhos não tiveram capacidade de reação à contrariedade, sendo os visitantes a manter sinal mais, assim como as melhores oportunidades, mas o empate acabou por persistir.



Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.



Varzim - Vilafranquense, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Irobiso, 12 minutos.



1-1, André Claro, 61.



Equipas:



- Varzim: Ricardo, Luís Pinheiro, Luís Pedro, André Micael, Tiago Cerveira (Rui Coentrão, 83), Tembeng (Yusuf, 83), Lessinho (Nuno Valente, 71), Rui Moreira, George, Fatai e Irobiso.



(Suplentes: Ismael, Yusuf, Paulo Moreira, Ibrahima, Nélson Agra, Nuno Valente e Rui Coentrão).



Treinador: Vitoriano Ramos.



- Vilafranquense: Tiago Martins, Diogo Coelho, Léo Cordeiro, Timbó (Sparagna, 46), Vítor Bruno, Jefferson, André Dias (Vitinho, 83), Diogo Izata (Fortes, 46), Rúben Gonçalves (Filipe Oliveira, 75), André Claro (Leandro, 90) e Kady.



(Suplentes: Bruno Ferreira, Sparagna, Varela, Fortes, Filipe Oliveira, Rodrigo Rodrigues, Vitinho, Leandro e Veiga).



Treinador: João Tralhão.



Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Timbó (32), Diogo Izata (42), Sparagna (48), Fatai (54), Jeferson (84) e André Micael (90+3)



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.