Vilar de Perdizes recebe FC Porto em Chaves

A partida entre o sexto classificado da Série A do Campeonato de Portugal e o vencedor da Taça de Portugal por 19 vezes, a última em 2022/2023, será disputada em 20 de outubro, às 20h45.A equipa do quarto escalão tem feito os seus encontros no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, igualmente em Chaves, a cerca de 25 quilómetros da aldeia raiana do distrito de Vila Real.Também o Olivais e Moscavide, do distrital de Lisboa, vai ter de mudar de casa para receber o Sporting, líder da I Liga, num encontro que se vai disputar no Estádio José Gomes, na Amadora, em 21 de outubro.A terceira ronda da Taça de Portugal contará com 12 encontros, sendo o primeiro entre o Rebordosa e o Sporting de Braga, em 19 de outubro.