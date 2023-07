Vilaverdense tem candidatura admitida na II Liga e vai jogar em Paços de Ferreira

O Vilaverdense, que se vai estrear nas competições profissionais, tinha sido o único clube ainda sem a inscrição validada pela II Liga.



Em relação ao estádio em que vai jogar na condição de visitado, o clube minhoto vai começar a temporada no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Esta situação vai manter-se até que esteja concluídas as obras no Estádio da Cruz do Reguengo, em Vila Verde.